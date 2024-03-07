В Курской области два населенных пункта остались без света после обстрела

Два населенных пункта в Курской области остались без света из-за повреждения линии электропередач обстрела в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

Под обстрел попал поселок Тёткино Глушковского района, никто не пострадал, рассказал губернатор.

«В результате повреждения линий электропередачи без электроснабжения остались поселок Тёткино и село Попово-Лежачи», — написал он, отметив, что аварийные бригады приступят к восстановлению, как только это будет безопасно.

Предварительно, повреждения также получили частный дом и хозяйственная постройка. Старовойт обещал оказать помощь их собственникам.

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