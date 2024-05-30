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Китай готов сотрудничать с арабскими странами в деле построения многополярного мира

Цзиньпин: КНР готова работать с арабскими странами, выступая за многополярность

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Reuters

Китай вместе с арабскими странами готов отстаивать многополярность мира и экономическую глобализацию. Об этом со ссылкой на слова председателя КНР Си Цзиньпин сообщает ТАСС.

«Китай готов работать с арабскими странами, вместе выступая за равноправную и упорядоченную многополярность в мире и инклюзивную экономическую глобализацию, а также за создание модели сотрудничества Юг — Юг в глобальном управлении», — отметил китайский лидер на церемонии открытия 10-й министерской встречи Форума сотрудничества Китая и арабских стран в Пекине.

11 мая экономист Тони Норфилд высказал мнение, что Россия и Китай создают новый альтернативный мир многополярности, который означает ослабление позиций Запада.

«Общая картина такова, что они (РФ и КНР. — Прим. ред.) фактически создают альтернативный мир… Они собираются построить систему, в рамках которой страны смогут сотрудничать и относиться друг к другу с уважением», — подчеркнул он.

Норфилд добавил, что этот процесс неминуемо означает ослабление роли Запада на международной арене. При этом, по мнению экономиста, стремление России и Китая к многополярному миру не означает, что Пекин и Москва рассматривают Запад как врага.

Ранее политологи назвали БРИКС площадкой для формирования многополярного мира.

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