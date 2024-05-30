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Движение по Мартеновской улице на востоке Москвы перекрыто из-за пожара на складе

В Москве движение по Мартеновской улице перекрыто из-за пожара

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МЧС РФ по г. Москве

Движение транспорта временно приостановлено в обе стороны по Мартеновской улице из-за возгорания в складском помещении. Об этом говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

В Новогиреево произошло возгорание складского помещения площадью 2 000 квадратных метров. На месте происшествия работают экстренные службы, информация о пострадавших уточняется. В связи с этим ЧП временно закрыто движение по Мартеновской улице в обе стороны.

Жителей и гостей города попросили быть бдительными и выбирать обходные маршруты.

Пожар в производственно-складском здании на Мартеновской улице начался рано утром в среду. Изначальная площадь возгорания составила 800 квадратных метров, но затем она увеличилась как минимум до 2 тыс. квадратных метров.

Пожару был присвоен третий уровень сложности из пяти возможных. Часть крыши горящего здания частично обрушилась. На место происшествия вызвана авиация.

До этого в Петербурге большегруз влетел в самосвал и загорелся.

Ранее мощный пожар произошел в ангаре в Выборгском районе Петербурга.

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