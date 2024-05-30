Россиянам рассказали, как нельзя хранить деньги

В периоды высокой инфляции рискованнее всего хранить наличные дома. Об этом «Газете.Ru» сказал финансист и инвестор Андрей Пушкарев.

«Покупательская способность ваших сбережений неизбежно уменьшается из-за роста цен. Проще говоря, ваши деньги обесцениваются. Что касается покупки недвижимости — такие вложения требуют тщательного анализа и понимания рынка. Важно учитывать различные затраты, связанные с владением квартиры, включая расходы на содержание», — сказал эксперт.

По его словам, также растут ипотечные ставки, что значительно влияет на общую выгоду от покупки.

По данным Минэкономразвития, инфляция в России на 20 мая составила 8,03% в годовом выражении. По словам Пушкарева, реальные цифры могут быть более пессимистичными, чем официальные данные.

Для того, чтобы сохранить и приумножить свои сбережения в период инфляции, Пушкарев посоветовал покупать облигации, открыть вклад или вложиться в малый бизнес.

До этого россиянам рассказали, куда вложить деньги на срок от года до пяти лет.

Ранее экономист сообщил об ускорении инфляции в России.