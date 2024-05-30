Лавров рассказал об основном принципе переговоров по Украине

Будущие договоренности об урегулировании украинского конфликта должны основываться на принципе равной и неделимой безопасности, а также учитывать «реалии на земле». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Переговоры должны опираться на принцип неделимости безопасности и реалии на земле», — сказал министр в ответ на вопрос, существует ли возможность ускорения процесса политического урегулирования ситуации вокруг Украины.

24 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуться к переговорам по Украине, но сделать это можно только «исходя из сегодняшних реалий, сложившихся на земле».

В начале февраля Путин говорил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров.

Он обратил внимание, что президент Украины Владимир Зеленский «издал декрет, запрещающий вести переговоры» с Россией. По словам главы российского государства, украинский лидер должен отменить этот декрет.

Ранее Путин предрек удар по украинской государственности.