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Лавров рассказал об основном принципе переговоров по Украине

Лавров назвал условием для переговоров с Украиной учет «реалий на земле»

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Sergei Bobylyov/Reuters

Будущие договоренности об урегулировании украинского конфликта должны основываться на принципе равной и неделимой безопасности, а также учитывать «реалии на земле». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Переговоры должны опираться на принцип неделимости безопасности и реалии на земле», — сказал министр в ответ на вопрос, существует ли возможность ускорения процесса политического урегулирования ситуации вокруг Украины.

24 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуться к переговорам по Украине, но сделать это можно только «исходя из сегодняшних реалий, сложившихся на земле».

В начале февраля Путин говорил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров.

Он обратил внимание, что президент Украины Владимир Зеленский «издал декрет, запрещающий вести переговоры» с Россией. По словам главы российского государства, украинский лидер должен отменить этот декрет.

Ранее Путин предрек удар по украинской государственности.

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