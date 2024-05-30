Орбан объяснил, почему Венгрия остается в ЕС и не присоединяется к БРИКС

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не выходит из Европейского союза и не присоединяется к БРИКС, потому что 75% венгерского экспорта направляется на европейский рынок. Об этом сообщает французское издание Point.

По словам Орбана, Венгрия остается в Евросоюзе, потому что три четверти экспорта страны идет на единый рынок Европы. Премьер-министр отметил, что это является жизненно важно для открытой экономики Венгрии с населением в 10 млн человек. Он подчеркнул, что страна является частью Запада, даже если она родом с Востока.

Орбан указал на то, что Венгрия обладает уникальными возможностями, которые позволяют ей стать мостом между Востоком и Западом. На ее территории страны сотрудничают передовые восточные и западные технологии, в частности, производство китайских аккумуляторов и автомобильный завод BMW.

До этого сообщалось, что Венгрия блокирует достижение странами Евросоюза договоренности, которая позволит приступить к переговорам о вступлении Украины в блок.

Ранее сообщалось, что Венгрия отказалась от участия в конфликте на Украине.