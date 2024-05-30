Штурмовые подразделения российской группировки войск «Север» взяли в плен трех бойцов батальона главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины «Братство» (организация запрещена в России) и четырех бойцов батальона «Сонечко» («Солнышко»), а также семерых пограничников. Это произошло в районе Волчанска Харьковской области, сообщает ТАСС.

Как рассказал журналистам боец батальона «Братство» Демид Нетревожко, командование приказало ему и еще одному бойцу взять еды, воды, боеприпасов и на три дня зайти на опорный пункт к пограничникам под Волчанском.

«10 числа мы должны были сниматься, но приехало еще подкрепление из двух бойцов. Начался штурм, мы сдались в плен», — заявил пленный.

По словам Нетревожко, в начале боя он был ранен — возле него взорвалась граната, осколки попали в ногу и бедро. Военные Вооруженных сил РФ оказали ему первую помощь и эвакуировали с опорника.

28 мая президент России Владимир Путин заявил, что основные события в специальной военной операции на Украине в данный момент разворачиваются на Харьковском направлении, а спровоцировали их Запад и украинские войска.

Ранее украинский военный сбежал в Россию и дал совет сослуживцам.