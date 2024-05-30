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Номер сложности пожара на востоке Москвы повышен до третьего

Пожару на востоке Москвы присвоили третий номер сложности

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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Пожару, охватившему разноуровневое производственно-складское здание на востоке Москвы, присвоили третий номер сложности из пяти. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.

«Номер пожара повышен до третьего», — сказал представитель оперативных служб.

Утром 30 мая в МЧС России сообщили, что на востоке Москвы горит производственно-складское здание, площадь пожара разрослась до 2 тысяч кв. м. Здание расположено по адресу: улица Мартеновская, дом 38.

По информации РИА Новости, в тушении пожара задействована авиация.

22 мая в столице Республики МордовияСаранскепроизошел пожар на складе с бумагой и макулатурой.

До этого стало известно, что в 1-м Балтийском переулке случился пожар в здании расселенного студенческого общежития Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского. Возгорание произошло на чердаке и шестом этаже здания.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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