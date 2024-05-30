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Один ребенок погиб, десятки человек ранены в результате израильского удара по Сирии

Израиль ударил по городу сирийскому городу Банияс, погиб ребенок

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presstv.ir

По меньшей мере один ребенок погиб, десятки людей получили ранения в результате ракетного удара, совершенного израильскими силами по городу Банияс на побережье Средиземного моря. Об этом сообщило агентство SANA, ссылаясь на информацию от военного источника.

По данным собеседников агеснтва, «израильский противник осуществил авиаудар с территории Ливана примерно в 19:30» по местному времени по центральным районам города, включая жилые здания.

Также был нанесен материальный ущерб, отмечает агентство.

19 мая в Минобороны сообщили о планах террористов атаковать российских военных в Сирии.

10 мая Попов сообщил, что российская военная полиция блокировала движение колонны «международной антитеррористической коалиции» на северо-востоке Сирии в провинции Хасеке. В дальнейшем колонна развернулась и убыла в обратном направлении.

7 мая ЦПВС сообщал о восьми нарушениях, совершенных коалицией. Уточнялось, что были зафиксированы два обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны группировок «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России) и «Исламская партия Туркестана» (организация запрещена в России). В результате этих инцидентов ранения получили двое сирийских военнослужащих.

Ранее ВКС РФ нанесли удары по боевикам в Сирии.

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