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Российские вертолеты сорвали ротацию украинских военнослужащих

Вертолеты Ка-52, Ми-35 и Ми-8 сорвали ротацию украинских военнослужащих

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Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Группа российских боевых вертолетов сорвала ротацию украинских военнослужащих в зоне ответственности группировки «Север». Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает РИА Новости.

В операции участвовали разведывательно-ударный вертолет Ка-52м «Аллигатор», транспортно-боевой вертолет Ми-35м и многоцелевой вертолет Ми-8. Двигаясь на малой высоте с использованием рельефа местности, они нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8, совершили противоракетный маневр и успешно вернулись на аэродром вылета.

«По докладу авиационного наводчика, цель была успешно поражена», — приводит Минобороны слова штурмана вертолета Ми-35м Владислава.

30 мая массированный удар был нанесен по авиабазе «Староконстантинов» в Хмельницкой области Украины. Сначала был совершен удар беспилотным летательным аппаратом «Герань», за которым последовали атаки крылатыми ракетами. Также поступили сообщения о применении гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Ранее ВС РФ ударили по украинскому аэродрому, который готовят к приему F-16.

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Операция на Украине
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