Эксперты назвали самые полезные для здоровья виды травяного чая

Травяные чаи – это один из самых полезных напитков, в них содержатся необходимые для организма антиоксиданты, флавоноиды, различные эфирные соединения, минералы, витамины, дубильные вещества. Разные виды чая при этом отличаются своими свойствами, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Полезным для здоровья считается ромашковый травяной чай – он помогает при переутомлении, проблемах с печенью и ЖКТ, а также налаживает сон. Рекомендуется пить ромашку также при простуде, боли в горле, зубной боли. Для хорошего вкуса в такой чай можно добавить мелиссу, мяту, мед, бруснику, лимон и имбирь.

Дезинфицирующим свойством обладает сбор с чабрецом. Такой напиток поднимает иммунитет, бодрит, повышает настроение, помогает при хроническом кашле.

Для избавления от тошноты или успокоения пьют мятный чай. В его состав входит ментол, улучшающий состояние сердца и сосудов, а также хорошо влияющий на работу мочеполовой, нервной, пищеварительной систем организма.

Иммунитет также укрепляет сбор из мелиссы. Этот напиток, помимо прочего, оказывает седативное воздействие, поэтому ее пьют при проблемах со сном, а также при гипертонии, заболеваниях дыхательной системы.

Снизить температуру, снять отек помогает настой липы. Также пить такой чай рекомендуется для профилактики заболевания при переохлаждении.

Специалисты подчеркивают, что травяные сборы не рекомендуется заваривать слишком концентрированно, а также напоминают, что для их употребления есть противопоказания.

Напомним, эксперты также советуют гипертоникам пить травяные чаи для нормализации артериального давления.

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