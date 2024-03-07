Диетолог объяснила, насколько вредно сочетать огурцы и помидоры в одном салате

Огурцы и помидоры перевариваются по-разному и ферментируются внутри желудочно-кишечного тракта. По этой причине сочетание этих овощей в одном салате провоцирует брожение и может вызывать вздутие живота, рассказала диетолог Полина Журавлева. Однако в целом традиционный салат из огурцов и помидоров не представляет сильной опасности здоровью, отметила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

Как пояснила Журавлева, в огурцах содержится аскорбиназа, которая уничтожает витамин С в помидорах.

«Я бы сказала так: огурцы с Марса, помидоры с Венеры. Первые щелочные, вторые кислые. Но есть их вместе вовсе не преступление, и уж точно не самоубийство», — добавила она.

Диетолог призвала не демонизировать сочетание овощей, опровергнув сообщения, что такие салаты приводят к формированию камней в почках. По словам Журавлевой, такие салаты могут вызвать лишь небольшое брожение в животе.

«Но стоит понять еще одну вещь — никаким овощам для переваривания не требуются кислоты. В уже кислой среде ЖКТ расщепляются животные белки. А в щелочной благодаря работе поджелудочной — углеводы растительных продуктов. И если у вас вздутие, то, значит, у вас не хватает этих ферментов. Если вы, конечно, не едите по 30 килограммов салата в день», — заключила она.

Напомним, гастроэнтерологи также заявили, что в сочетании огурцов и помидоров нет ничего опасного и они идеально друг друга дополняют.

Ранее президент Владимир Путин пошутил про помидоры и огурцы.