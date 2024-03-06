Путин поручил кабмину подготовить новую программу расселения аварийного жилья

Российскому правительству поручили разработать новую программу расселения аварийного жилья. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время совещания по развитию юга страны и Приазовья, его цитирует ТАСС.

«При федеральной поддержке наши южные регионы существенно нарастили объемы расселения аварийного жилья, аварийного фонда. Важно не снижать такую динамику. Правительству уже поручено подготовить новую федеральную программу на этот счет», — рассказал российский лидер.

Путин выразил уверенность, что региональные власти подключатся к разработке программы либо продолжат развитие и реализацию текущих проектов там, где они уже существуют и работают.

О будущем запуске новой программы расселения аварийного жилья Путин рассказывал еще во время послания Федеральному Собранию. Кроме того, тогда президент озвучил объемы средств, которые планируется отправить на модернизацию социальной инфраструктуры. Более 4,5 трлн руб. будет направлено на ремонт ЖКХ, 400 млрд руб — на ремонт детских садов; 150 млрд руб. — на обновление общественного транспорта.

Ранее Путин предложил разделить грузовое и пассажирское ж/д сообщение на юге России.