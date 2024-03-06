Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о сбое в работе Android и iOS из-за атак хуситов в Красном море

Аналитик Муртазин: атаки хуситов вызовут сбой в работе Windows, Android и iOS

close
100%
Мария Девахина/РИА Новости

Повреждение подводных кабелей в Красном море вызовет подорожание доступа к глобальной сети, а также приведет к сбоям в работе устройств на Windows, Android и iOS, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Рунету, по его словам, эта ситуация не навредит.

Йеменские хуситы ранее повредили четыре подводных кабеля связи в Красном море, которые обеспечивали коммуникацию между Европой, Африкой и Азией.

«За исключением отдельных регионов, где оптика прокладывается по дну моря, российские магистральные кабели находятся на территории страны, — отметил Муртазин в беседе с НСН. — При повреждении кабелей Рунет в любом случае будет, но люди часто пользуются iPhone либо Android, компьютерами на Windows: техника станет работать хуже».

В числе прочего, пользователям этих устройств будет проблематично получать и передавать файлы, отметил эксперт. В будущем подобные атаки скажутся на стоимости услуг по доступу в интернет. Произошедший накануне сбой глобальных сервисов подтверждает, что многие пользовались транзитными трафиком через эти недорогие каналы, пояснил он.

«Россия в перспективе является косвенным выгодоприобретателем от ситуации, потому что транзитный трафик может уходить через российский канал. Но чем меньше каналов доступно, тем выше цены, Интернет уже становится дороже», — заключил Муртазин.

Напомним, накануне перестали работать соцсети, YouTube, некоторые сервисы Google и другие приложения из-за перебитых в Красном море кабелей. Эксперты при этом полагают, что рядовых пользователей проблема не затронет, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее хуситы нанесли удары по двум эсминцам США в Красном море.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами