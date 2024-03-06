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В Запорожской области возбудили дело после подрыва машины

В Запорожской области возбудили дело после подрыва машины с членом ЦИК

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Дело о теракте возбудили в Запорожской области после подрыва машины с членом ЦИК. Об этом сообщается в Telegram-канале СУСК России по Запорожской области.

Автомобиль с членом ЦИК был подорван 6 марта в Бердянске.

«В утреннее время под транспортное средство члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса было заложено самодельное взрывное устройство», — говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что взрывное устройство сработало, когда женщина села в машину. В СК уточнили, что она скончалась от полученных травм. Расследование продолжается.

До этого были арестованы трое российских граждан, намеревавшиеся совершить теракт в отношении одного из руководителей Республики Крым.

5 февраля Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ заявил, что в городе Симферополе было предотвращено покушение на представителя местных органов власти. Сотрудники спецслужбы задержали трех мужчин, которые намеревались подорвать автомобиль чиновника.

Ранее в Херсонской области предотвратили покушение на главу села Малокаховка.

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