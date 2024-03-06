Путин решил лично поздравить с днем рождения Валентину Терешкову

Президент России Владимир Путин по телефону поздравил первую в мире женщину-космонавта Валентину Терешкову с днем рождения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

По словам пресс-секретаря президента РФ, в своем поздравлении Путин пожелал Терешковой здоровья и дальнейших успехов.

Также поздравительная телеграмма Терешковой была опубликована на сайте Кремля. Президент поблагодарил Терешкову за огромный вклад в развитие отечественной космонавтики, а также отметил ее гражданскую позицию, общественную и законотворческую деятельность. Кроме того, Путин поздравил первую женщину-космонавта с Международным женским днем.

В 2024 году Валентине Терешковой исполнилось 87 лет. В 1963 году она стала первой в мире женщиной-космонавтом. Он имеет статус Героя Советского Союза и является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Ранее Путин открыл три новых предприятия АПК в трех регионах.