Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин решил лично поздравить с днем рождения Валентину Терешкову

Путин поздравил Валентину Терешкову с днем рождения по телефону

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин по телефону поздравил первую в мире женщину-космонавта Валентину Терешкову с днем рождения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

По словам пресс-секретаря президента РФ, в своем поздравлении Путин пожелал Терешковой здоровья и дальнейших успехов.

Также поздравительная телеграмма Терешковой была опубликована на сайте Кремля. Президент поблагодарил Терешкову за огромный вклад в развитие отечественной космонавтики, а также отметил ее гражданскую позицию, общественную и законотворческую деятельность. Кроме того, Путин поздравил первую женщину-космонавта с Международным женским днем.

В 2024 году Валентине Терешковой исполнилось 87 лет. В 1963 году она стала первой в мире женщиной-космонавтом. Он имеет статус Героя Советского Союза и является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Ранее Путин открыл три новых предприятия АПК в трех регионах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами