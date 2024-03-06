В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

Сигнал ракетной опасности отменили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности», — написал он.

Примерно час назад в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности. Глава Белгородской области призывал горожан не подходить к окнам дома и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали нефтебазу в Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил, что после взрыва на инфраструктурном объекте в Губкинском городском округе произошло возгорание. В экстренных службах сообщили, что после падения беспилотного летательного аппарата на нефтебазе загорелись три резервуара.

Ранее ВСУ обстреляли село Лемешовка Севского района в Брянской области.