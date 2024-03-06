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В экстренных службах назвали возможную причину взрыва на ТЭЦ в Туве

РИА Новости: причиной взрыва на Шагонарской ТЭЦ стала детонация угольной пыли

Причиной взрыва в трехэтажном здании Шагонарской ТЭЦ в Туве могла стать детонация угольной пыли. Об этом рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

По его словам, в 4:42 по московскому времени в экстренные службы поступила информация о взрыве угольной пыли в помещении подачи топлива в трехэтажном здании центральной котельной с последующим пожаром на площади 50 квадратных метров.

Он добавил, что из горящего здания эвакуировали 21 человека. Последствия ликвидируют 111 человек и 26 единиц техники.

Глава республики Владислав Ховалыг до этого рассказал, что после взрыва на ТЭЦ девять пострадавших попали в больницу в состоянии средней тяжести.

Утром 6 марта Ховалыг заявил, что на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе Тувы произошло чрезвычайно происшествие, спровоцировавшее пожар. В результате распространения огня случился взрыв. По информации правительства республики, все четыре котла ТЭЦ не пострадали и находятся в рабочем состоянии. Всего станция обслуживает порядка 60 домов города.

Ранее в Петербурге задержали двух мужчин за съемку ТЭЦ с квадрокоптера.

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