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В Туве введен режим ЧС из-за взрыва на ТЭЦ

Глава Тувы Ховалыг объявил о введении в республике ЧС регионального значения

Глава Тувы Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале объявил о введении в республике ЧС регионального значения после взрыва на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе.

«По предварительным данным, чрезвычайное происшествие в Шагонарской ТЭЦ произошло в отсеке теплоподачи, который находится отдельно от котельной. Точные причины устанавливаются», — сказал он.

По словам главы республики, все пострадавшие транспортируются в больницы региона, тяжелобольные перевозятся бортом санавиации.

Пожар, отметил Ховалыг, удалось потушить, в данный момент идет разборка конструкций и проливка для исключения очагов нового возгорания. После этого работу начнет аварийно-восстановительная бригада.

«Проверят сети отходящие от котельной и еще раз проведут диагностику котлоагрегатов. После этого можно будет поднять давление в системе и запустить оборудование. При необходимости задействуем резервные источники», — написал глава Тувы.

Сейчас теплоподача в городе приостановлена. К централизованному теплоснабжению подключены 62 многоквартирных и 216 частных домов, где проживают примерно 4 тыс. человек.

Ранее заместитель председателя по жизнеобеспечению администрации Улуг-Хемского района Буян Маскыр сообщал, что число пострадавших при взрыве на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе Тувы выросло до 16.

Ранее в Петербурге задержали двух мужчин за съемку ТЭЦ с квадрокоптера.

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