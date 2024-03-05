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Путин открыл три новых предприятия АПК в трех регионах

Путин по видеосвязи открыл три новых предприятия АПК в трех регионах

Президент России Владимир Путин в ходе своей поездки в Ставропольский край открыл по видеосвязи новые производственные объекты в трех российских регионах. Об этом сообщает ТАСС.

«В трех регионах сегодня открываются новые предприятия по производству продуктов питания, по производству удобрений, по производству компонентов для перерабатывающей промышленности», — сказал президент РФ.

Уточняется, что в Белгородской области был открыт завод глубокой переработки масличных культур. В Ленинградской области открывается производственный комплекс «Фосагро», на котором будут производиться водорастворимые удобрения. Также там будут производиться аммофос — инновационный продукт, востребованный в высокотехнологичных агрокомплексах для капельного полива.

Кроме того, в Рузаевке в Мордовии начинает работу завод по первичной и последующей переработке мясной продукции. Предприятие будет выпускать до 12 тыс. тонн в год мясоколбасной продукции.

До этого Путин поддержал инициативу о создании зерновой биржи в рамках БРИКС. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе встречи с представителями агропромышленного комплекса (АПК).

Во вторник, 5 марта, российский лидер прибыл в город Ставрополь в рамках рабочего визита. Путин посетил тепличный комплекс «Солнечный дар», который принадлежит агропромышленному холдингу «Эко-культура», и пообщался с его сотрудниками.

Ранее Путин пошутил про помидоры и огурцы.

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