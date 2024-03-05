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Россиянам рассказали, как выгодно купить цветы к 8 Марта

Флорист Запорожец: цветы подорожали, но есть способы купить их выгоднее

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Цветочный магазин «Дари букет»

В этом году в России выросли в цене цветы, по сравнению с прошлым. Однако есть способы купить букеты более выгодно, отметила флорист, творческий директор дома цветочной моды «Элита-флора» Марина Запорожец беседе с телеканалом «360». В частности, она порекомендовала сделать выбор в пользу российских цветов, а не привезенных из Западной и Восточной Европы.

На зарубежные цветы цены выросли в первую очередь из-за логистики. Лучше присмотреться к цветам, выращенным в российских совхозах – Московском регионе или Краснодарском крае, отметила флорист. Также она порекомендовала уменьшить количество цветов, и добавить в букет выгоночные весенние ветки – к примеру, багульник, ветки березы или плодово-ягодных растений.

«Их можно поставить в воду, и появятся первые листочки, а на плодово-ягодных ветках появляются еще и цветочки. Добавьте туда другое количество тюльпанов, например, семь, и ваш букет будет совершенно по-другому смотреться», — посоветовала Запорожец.

Иностранные тюльпаны можно заменить на нарциссы или гиацинты. Кроме того, появился тренд на «маленькие садики», то есть на луковицы тюльпанов, мускари, примулы. По мнению флориста, это более трогательно для женщины, которая будет видеть, как начнет распускаться цветок.

По мнению флориста, большие букеты с розами или экзотическими цветами лучше дарить на дни рождения или юбилеи, а на 8 Марта при составлении букета акцент следует сделать на весенней теме.

«Главное — подарить эмоцию, эмоцию весны, эмоцию обновления, и это всегда связано с женщиной. Вот эту эмоцию и попробуйте сделать оригинальной. Цена на букет может быть минимальная, но он принесет столько этой эмоции весны, что не принесет букет из 50 роз», — заключила эксперт.

Напомним, у россиян по популярности на первом месте оказались красные розы длиной 40 см, на втором – букеты из гортензий, гвоздик и кустовых роз, а на третьем – композиции из синих орхидей.

Ранее стало известно, что больше всего подорожало из подарков к 8 Марта.

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