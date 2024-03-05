Россиянам объяснили, какие цветы не стоит дарить коллегам на 8 Марта

Коллеге по работе не стоит дарить на 8 Марта цветы ярких и агрессивных оттенков. Такой совет в беседе с РИАМО дала начальник отдела организации трудоустройства специализированного центра занятости «Моя карьера» Екатерина Желябина. По ее словам, лучше выбирать нежные и элегантные букеты. Также она рекомендовала подобрать подарочный сертификат в зависимости от предпочтений сотрудницы.

«Это может быть магазин косметики и парфюмерии, предметов декора, а также различные маркетплейсы. Такой сюрприз позволит получательнице самостоятельно выбрать то, что ей по-настоящему понравится», — отметила эксперт.

Еще одним универсальным подарком, по ее словам, являются сладости, например шоколадные наборы.

Согласно исследованию Ozon, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», просто отдохнуть, насладиться вниманием родных и сделать приятное близким людям — самые желанные предпочтения большинства (46%) россиянок на 8 Марта.

Почти половина опрошенных женщин (44%) ждут в подарок цветы — это «‎создает ощущение праздника и весеннее настроение»‎. При этом каждая пятая (23%) обычно остается без букета. Несмотря на это, более половины респонденток (55%) планируют в этот день нарядиться, провести время для себя и поздравить мам, подруг, сестер и коллег по работе.

Ранее балерина Анастасия Волочкова призналась, что не празднует 8 Марта.