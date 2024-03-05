В Одессе произошли взрывы

В Одессе в четвертый раз за ночь произошли взрывы. Об этом сообщило местное издание «Суспильне Одесса» («Общественное»).

Уточняется, что звуки взрывов были слышны в 01:51 по московскому времени. Ранее украинские СМИ сообщали о работе систем противовоздушной обороны в городе.

До этого сообщалось о взрывах в подконтрольном украинским властям городе Херсоне.

4 марта украинское издание «Общественное» сообщало о взрывах в городе Днепре (бывший Днепропетровск).

3 марта министерство обороны РФ сообщило, что российские военные поразили склад авиационных боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Вооруженные силы России стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее ВСУ обстреляли село в Харьковской области.