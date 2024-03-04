Публиковавшую в соцсетях антивоенные посты россиянку обвинили в приготовлении к госизмене

Жительнице Тольятти, задержанной за антивоенные посты, грозит до 22,5 лет лишения свободы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Летом прошлого года Полина Евтушенко была задержана за деятельность в социальных сетях. В постах она открыто поддерживала Украину, призывала российских военных сдаваться в плен, а также опубликовала петицию с требованием инициировать импичмент президента РФ. Кроме того, на ее странице обнаружили ссылки, ведущие на Telegram-канал «Легиона «Свобода России» (организация запрещена в России) и фото денежных купюр с антивоенными лозунгами.

Сначала Евтушенко обвинили в подготовке к госизмене. Следователи считали, что девушка склоняла к вступлению в запрещенный легион жителя Самары. Однако недавно матери шестилетнего ребенка предъявили окончательное обвинение по шести статьям уголовного кодекса. За приготовление к государственной измене, оправдание и содействие терроризму, призывы к экстремизму, реабилитацию нацизма, а также фейки про армию России россиянке может грозить до 22,5 года лишения свободы.

Ранее девушку, которая «пощекотала» грудь «Родины-матери» в Волгограде, арестовали по обвинению в реабилитации нацизма.