Врач дала советы по укреплению детского иммунитета весной

Чтобы укрепить иммунитет ребенка и снизить риск заражения ОРВИ, необходимы сбалансированный рацион и отсутствие стрессов. Об этом сообщила заведующая отделением аллергологии-иммунологии НИКИ детства, детский аллерголог-иммунолог Екатерина Никонова. Ее слова приводит «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области.

«Всегда старайтесь сбалансированно и разнообразно кормить детей. Ребенку необходимы три полноценных приема пищи в день и перекусы между ними. Для перекусов дома должны быть фрукты и овощи, сыр, творог и яйца — в них содержится витамин В12, недостаток которого приводит к раздражительности, депрессии и нервным расстройствам», — отметила врач.

Она добавила, что для поддержания иммунитета ребенок должен спать не менее 8-9 часов, а ложиться спать не позднее 22 часов. До семи лет, по ее словам, детям необходим дневной сон.

Нутрициолог Жанна Коробейникова до этого посоветовала в весенний период поменять рацион питания на более легкий, включив туда рыбу вместо тяжелого мяса. Также она рекомендует потреблять больше зелени, овощей и фруктов, в которых содержатся витамины, необходимые для перестройки организма на новое время года.

Ранее врач рассказала, что такое пребиотики и почему они необходимы организму.