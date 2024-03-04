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В результате обстрела поселка Суземка в Брянской области есть пострадавшие

Богомаз: двое мирных жителей Брянской области ранены в результате обстрела ВСУ

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РИА «Новости»

Двое мирных жителей поселка Суземка в Брянской области получили легкие ранения в результате обстрела со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«В результате террористической атаки двое мирных жителей получили легкие ранения, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал он.

Кроме того, в результате обстрела один жилой дом получил частичные повреждения.

«Нарушено энергоснабжение», — отметил Богомаз.

По словам губернатора Брянской области, оперативные и экстренные службы уже работают на месте инцидента.

3 марта губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал об обстреле со стороны Вооруженных сил Украины поселка Теткино в Глушковском районе.

2 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ обстреляли населенный пункт Богун-Городок Борисовского района.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.

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