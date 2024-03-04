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Кардиолог объяснил, по каким симптомам можно распознать близость инфаркта

Кардиолог Ворслов: предынфарктное состояние сопровождается определенными симптомами

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Давящая боль и жжение в груди, а также чувство нехватки воздуха — это симптомы стенокардии, которые обычно проходят спустя 10-20 минут после приема лекарства. Однако если они задерживаются надолго, а таблетки перестают помогать, то это признак предынфарктного состояния, предупреждает врач-кардиолог, к.м.н. Леонид Ворслов. Беспокоиться также следует, если у человека возник приступ стенокардии впервые в жизни, отметил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Инфаркт миокарда — это некроз кардиомиоцитов, по-другому — гибель мышечных клеток сердца, отвечающих за насосную функцию. Из-за их гибели к сердцу не поступает кровь и кислород. В предынфарктном состоянии, которое наступает перед гибелью клеток, ощущаются симптомы стенокардии.

«Это выраженные боли за грудиной: жжение, давление, чувство нехватки воздуха, — объяснил врач. — Иногда они отдают в лопатку или в руку, но прежде всего болит за грудиной. Это говорит о том, что сердцу не хватает кислорода».

Если после приема нитроглицерина в течение 20 минут симптомы не проходят, то это указывает на опасное состояние, которое может вылиться в инфаркт, подчеркнул кардиолог. Такая же опасность есть, если с этими проблемами сталкивается человек, который ранее никогда не страдал стенокардией.

«Это называется впервые возникшая стенокардия, и к этому надо относиться с осторожностью. Очень часто манифестация впервые возникших приступов заканчивается инфарктом», — пояснил Ворслов.

При подобных симптомах следует лечь, выпить нитроглицерин или валидол, вызвать скорую. Врачи снимут у пациента электрокардиограмму и примут решение о дальнейшем лечении, заключил кардиолог.

Напомним, врачи подчеркивают, что риск инсульта и инфаркта повышают богатые транс-жирами и холестерином продукты. К ним относятся яичные желтки, потроха, животный жир и молочные продукты с высоким содержанием жира.

Ранее кардиолог рассказала, как оценить риск инфаркта после 40 лет.

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