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Названа причина повреждения ж/д моста в Самарской области

ТАСС: взрывное устройство стало причиной повреждения моста в Самарской области

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Железнодорожный мост через реку Чапаевку в Самарской области получил повреждения в результате детонации взрывного устройства. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

В пресс-службе РЖД рассказали, что из-за подрыва опоры железнодорожного моста через реку Чапаевка в Самарской области движение поездов на перегоне Звезда — Чапаевск приостановлено. По данным компании, в инциденте никто не пострадал.

Из-за случившегося задерживаются пять поездов: из Москвы в Орск и два — в Самару, а также два поезда из Сызрани в Мирную и Самару. Также ожидаются изменения в расписании движения пригородных поездов, отметили в РЖД.

По словам очевидцев, неизвестные попытались подорвать опору моста через реку Чапаевка на перегоне Звезда-Чапаевск. По словам источников, звук, похожий на взрыв, раздался около 6:15 по местному времени (5:15 мск). В районной Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) сообщили РИА Новости, что на ж/д перегоне произошел «хлопок».

Ранее в машине на въезде в Крым нашли взрывное устройство.

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