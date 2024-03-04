В Приморье локализовали природный пожар в нацпарке «Земля леопарда»

Природный пожар на территории национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае локализован. Об этом заявили в пресс-службе нацпарка, сообщает ТАСС.

По информации регионального министерства ГО и ЧС, на утро понедельника, 4 марта, в Приморском крае зарегистрировано три природных пожара общей площадью 4,9 тыс. га, в том числе один площадью 100 га, на территории национального парка.

«Пал, действующий в районе поселка Зарубино, частично затронул территорию «Гамовского» участка национального парка «Земля леопарда», — говорится в сообщении пресс-службы. Там отметили, что огонь распространился из-за шквалистого ветра, однако благодаря упорной работе госинспекторов пал был локализован, ведется работа по окончательному устранению пожара.

С 1 по 2 марта на территории Хасанского округа Приморского края было зарегистрировано 23 термоточки. В связи с этим краевой оперштаб увеличил силы и средства по локализации огня в три раза. Помимо краевых пожарных были задействованы силы КГУ «Лесоохрана» и «Земля леопарда».

Накануне сообщалось, что пожарные сумели не допустить переход огня на жилые дома в Приморье, где два дня происходил крупный природный пожар.

Ранее в Приморье впервые произошел огненный смерч.