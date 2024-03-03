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На Украине опасаются поражения в энергетической войне с РФ

Глава ДТЭК Тимченко допустил поражение Украины в энергетической войне с РФ

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Pavlo Palamarchuk/Reuters

Глава ДТЭК Максим Тимченко допустил поражение Украины в энергетической войне с РФ. Соответствующее заявление он сделал в интервью для Financial Times.

По словам Тимченко, такой исход грозит Киеву в случае, если Вашингтон будет затягивать поставки помощи и далее. Свои опасения он связал с необходимостью еженедельно восстанавливать энергетические объекты после обстрелов.

«Ощущение того, что мы становимся еще более незащищенными, сильно подрывает нашу уверенность», — подчеркнул он.

До этого британское издание писало, что газовые хранилища на Украине помогают ЕС избежать энергетического кризиса.

По данным «Укрэнерго», за первую половину 2023 года в стране были повреждены почти 43% магистральных энергосетей. На этом фоне совет ЕС сообщил, что Украина попросила удвоить поставки электричества в страну.

В мае на Украине предложили вдвое увеличить цену на электроэнергию, чтобы привести их к рыночному уровню. Эта мера была реализована 1 июня.

Ранее в Киеве заявили о повышении уязвимости энергосистемы.

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