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С 1 июня на Украине могут в два раза увеличиться цены на электроэнергию

Украинский регулятор считает необходимым привести цены на электричество к рыночному уровню

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Depositphotos

С 1 июня 2023 года на Украине тариф на электроэнергию для населения может увеличиться в два раза, сообщает украинский портал «Энергореформа».

О намерении вдвое поднять цены с 1 июня следует из письма члена Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) Руслана Кайдаша в министерство энергетики страны.

Комиссия предлагает увеличить тариф с 1,44 гривны за кВт-ч до 2,88 гривны (около $0,07) за кВт-ч.

Кайдаш отметил, что повышение цен позволит улучшить финансовые показатели государственных компаний «Энергоатом» и «Укргидроэнерго» и приблизить их положение к сбалансированному состоянию. Кроме того, регулятор считает, что необходимо постепенно приводить цены на электричество для бытовых потребителей к рыночному уровню.

Ранее о возможном повышении цен на электричество заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Константин Ущаповский. По его словам, увеличение ставок для промышленных предприятий и домохозяйств необходимы для качественного восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры и тщательной подготовки к следующему отопительному сезону.

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