Член «Дигории» назвал удивительным внимание Путина к молодежи

Открытие Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ-2024) многим напомнило атмосферу единения, которая присутствовала на сочинской Олимпиаде. Об этом заявил политолог член экспертного клуба «Дигория» Матвей Киселев.

По его словам, создать атмосферу праздника «дружбы народов» на открытии фестиваля позволило беспрецедентное количество делегатов из разных стран.

«Трудно переоценить значение ВФМ-2024, когда Россия якобы находится в международной изоляции. Церемония открытия опровергает любые мнимые попытки «выписать» нашу страну из международного сообщества. Улыбки простых людей из Азии, ближнего востока и западной Европы наглядное тому подтверждение», — подчеркнул он.

Киселев отметил, что многие делегаты в первую очередь обсуждают ту атмосферу, которая присутствует на фестивале.

«Многие удивлены той организацией и возможностями, которые даются молодежному движению в нашей стране. Далеко не на втором плане находится тема лидерства России в развитии молодежной политики и чуткого участия в этой теме президента РФ Владимира Путина», — сказал он.

По мнению политолога, авторитет президента России среди молодежи мира действительно огромен.

«Ведь то внимание, которое президент уделяет вопросам молодежной политики, многих удивляет, ведь во многом в своих странах такого отношения они в полной мере не получают. Вера президента в возможности молодежи — гарант стабильного развития нашего государства, молодежь — будущее», — отметил он.

Киселев напомнил, что масштаб кадровых, образовательных программ, социальных лифтов, которые доступны молодым россиянам, находится на уровне недостижимом для многих прогрессивных стран.

«Более того, Россия сегодня в состоянии позаботиться не только о своих молодых гражданах, но и дает широкий круг возможностей гражданам других государств, которые разделяют традиционные ценности и жаждут только мирного и взаимовыгодно сосуществования в рамках мирового сообщества», — заключил член экспертного клуба «Дигория».

Напомним, 2 марта на федеральной территории «Сириус» в Сочи прошла церемония открытия Всемирного фестиваля молодежи, главной темой которого станет «Мир меняется, потому что меняюсь я». Фестиваль продлится до 7 марта.

Путин обратился к участникам фестиваля и отметил, что для молодежи нет границ.