Протестующие поляки блокируют все шесть направлений на границе с Украиной

В Польше протестующие фермеры блокируют движение грузового транспорта на всех шести направлениях на границе с Украиной. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко, сообщает издание «Страна.ua».

По его словам, по состоянию на утро 3 марта совокупно в очередях на всех этих направлениях на территории Польши в сторону Украины ожидают возможности проезда свыше 2400 грузовых транспортных средств.

Как рассказал Демченко, самая большая очередь у контрольно-пропускных пунктов (КПП) «Краковец» и «Ягодин». В «Ягодине» пропускают грузовики только в направлении Украины. За сутки там пересекло границу порядка 70 фур, хотя пропускная способность пункта до 1400 грузовиков, заявил представитель ГПСУ.

С осени 2023 года польские фермеры стали устраивать акции протеста и перекрывать КПП на границе с Украиной. Они выступают за отмену льгот, которые Евросоюз предоставил украинским дальнобойщикам. В феврале текущего года выяснилось, что Польша ведет переговоры о полном временном закрытии границ с Украиной.

Ранее власти Польши оправдали блокаду украинской границы.