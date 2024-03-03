В ФРГ не исключили создания комитета по расследованию из-за перехвата беседы военных

Нельзя исключать создания комитета по расследованию ситуации с появлением в российских СМИ записи разговора высокопоставленных немецких офицеров. Об этом заявил глава земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в Бундестаге Александер Добриндт, написал журналу Der Spiegel.

По его словам, канцлеру ФРГ Олафу Шольцу необходимо объясниться перед парламентом, в том числе по вопросу возможного использования крылатых ракет Taurus на Украине.

«При таком положении дел нельзя исключать создания комитета по расследованию», — отметил Добриндт.

Накануне стало известно, что Германия пытается ограничить ущерб от аудиозаписи об атаке на Крымский мост. Немецкая газета Bild назвала обнародование материалов «неприятным сюрпризом» для бундесвера. При этом в Минобороны Германии сообщили изданию, что «по всей видимости (материалы. – Прим. ред.), были перехвачены».

Ранее в Кремле отреагировали на обсуждение офицерами бундесвера ударов по Крымскому мосту.