Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве подвели итоги тестового дистанционного голосования

Более 700 тысяч человек протестировали онлайн-голосование перед выборами президента

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Участниками тестового голосования перед выборами президента в Москве стали 716 тыс. человек, сообщается на сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами.

Тестовое голосование проходило в Москве 2 марта на странице elec.mos.ru. Принять участие в тестировании могли совершеннолетние пользователи с постоянной регистрацией в столице. Также голосование было доступно на платформе mos.ru для пользователей с полной учетной записью.

Участникам тестирования предложили ответить на вопрос «Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?». Чуть более трети (37%) участников голосования выбрали вариант «Тополя надо вырубать и высаживать на их место другие деревья». Также популярными стали ответы «Решение надо оставить специалистам» (32%) и «Тополя не надо вырубать» (31%).

В ходе тестового голосования участники смогли ознакомиться с интерфейсом и форматом дистанционного голосования на предстоящих выборах президента России, а разработчики проверили корректность работы системы.

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами