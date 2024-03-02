В Москве подвели итоги тестового дистанционного голосования

Участниками тестового голосования перед выборами президента в Москве стали 716 тыс. человек, сообщается на сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами.

Тестовое голосование проходило в Москве 2 марта на странице elec.mos.ru. Принять участие в тестировании могли совершеннолетние пользователи с постоянной регистрацией в столице. Также голосование было доступно на платформе mos.ru для пользователей с полной учетной записью.

Участникам тестирования предложили ответить на вопрос «Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?». Чуть более трети (37%) участников голосования выбрали вариант «Тополя надо вырубать и высаживать на их место другие деревья». Также популярными стали ответы «Решение надо оставить специалистам» (32%) и «Тополя не надо вырубать» (31%).

В ходе тестового голосования участники смогли ознакомиться с интерфейсом и форматом дистанционного голосования на предстоящих выборах президента России, а разработчики проверили корректность работы системы.

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта.