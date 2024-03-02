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Любой желающий сможет стать участником ВФМ с помощью метавселенной Сбера

Всемирный фестиваль молодежи покажут в метавселенной Сбера

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Всемирный фестиваль молодежи

Всемирный фестиваль молодежи, который проходит с 1 по 7 марта в Сочи, покажут в метавселенной Сбера, сообщает пресс-служба банка.

Метавселенная Сбера состоит из виртуальных миров, с помощью которых пользователи могут познакомиться с технологичными и человекоцентричными продуктами Сбера. Также для пользователей созданы квесты и проводятся трансляции с форума.

Также Сбер на ВФМ открыл технопарк, в котором участники могут ознакомиться с нейросетями Kandinsky и GigaChat.

Напомним, Всемирный фестиваль молодежи проходит в Сочи с 1 по 7 марта.

Ранее стало известно, что Сбер предоставит участникам ВФМ свои технологии и сервисы.

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