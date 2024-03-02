В машине на въезде в Крым нашли взрывное устройство

В машине при въезде в Крым на пункте пропуска «Джанкой» нашли самодельное взрывное устройство с частями иностранного производства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

По данным агентства, сотрудники ФСБ России в ходе досмотровых мероприятий на автомобиле, за рулем которого находился сотрудник правоохранительных органов Херсонской области, был обнаружен прикрепленный к днищу под водительским сидением предмет, похожий на взрывное устройство. После этого автомобиль оперативно переместили на безопасное расстояние, и специалисты-взрывотехники обезвредили самодельное взрывное устройство.

«Согласно заключению экспертов, взрывное устройство изготовлено из компонентов иностранного производства, поставляемых на территорию Украины странами НАТО», — сказала собеседник РИА Новости.

Пункт пропуска «Джанкой» находится на севере Крыма, на административной границе с Херсонской областью.

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