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В машине на въезде в Крым нашли взрывное устройство

РИА Новости: на днище машины при въезде в Крым нашли взрывное устройство

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Владислав Сергиенко/РИА Новости

В машине при въезде в Крым на пункте пропуска «Джанкой» нашли самодельное взрывное устройство с частями иностранного производства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

По данным агентства, сотрудники ФСБ России в ходе досмотровых мероприятий на автомобиле, за рулем которого находился сотрудник правоохранительных органов Херсонской области, был обнаружен прикрепленный к днищу под водительским сидением предмет, похожий на взрывное устройство. После этого автомобиль оперативно переместили на безопасное расстояние, и специалисты-взрывотехники обезвредили самодельное взрывное устройство.

«Согласно заключению экспертов, взрывное устройство изготовлено из компонентов иностранного производства, поставляемых на территорию Украины странами НАТО», — сказала собеседник РИА Новости.

Пункт пропуска «Джанкой» находится на севере Крыма, на административной границе с Херсонской областью.

1 марта завербованная Службой безопасности Украины (СБУ) женщина рассказала, как готовилась к теракту в Крыму. До этого ее вместе с подельником задержали сотрудники ФСБ.

18 января Верховный суд Крыма приговорил готовившего диверсию на объекте энергетики на полуострове. По данным следствия, мужчина по заданию Главного управления разведки (ГУР) Украины фотографировал один из объектов жизнеобеспечения населения для дальнейшего его подрыва.

Ранее в Крыму арестовали трех мужчин, готовивших теракт против чиновника.

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