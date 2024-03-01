В Британии рассказали о 133 отравленных ядами украинского торговца

Украинский торговец ядами Леонид Закутенко причастен к 133 отравлениям только на территории Великобритании. Об этом написало Би-би-си по итогам журналистского расследования.

Сообщается, что мужчина ведет торговлю веществом, отравление которым приводит к летальному исходу даже в малых дозах. Легальная торговля этим химикатом в Великобритании ведется под строгим надзором: доступ к рынку имеют только компании со специальной лицензией.

По словам Загутенко, в Великобританию еженедельно направляется пять посылок с его «товаром». Об этом он рассказал репортеру под прикрытием. Известно, что этим «бизнесом» он занимается с 2020 года.

До этого украинцев уличили в торговле поставленной Западом взрывчаткой в даркнете. В объявлении указано, что осуществляется анонимная курьерская доставка оружия и взрывчатки: получить посылку можно будет в тайнике в удобном для покупателя месте.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил, что его отравили ядом в 2022 году.