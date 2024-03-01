Эксперты МАГАТЭ сообщили о взрыве недалеко от ЗАЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что 28 февраля недалеко от Запорожской АЭС (ЗАЭС) раздался взрыв, а за ним последовала стрельба близ объекта или на нем. Информация об этом опубликована на сайте МАГАТЭ.

«Рано утром в среду эксперты услышали взрыв на некотором расстоянии от станции, за которым последовала стрельба из стрелкового оружия вблизи площадки или на ней», — говорится в публикации.

По словам представителей АЭС, российские войска приняли меры по «защите станции» от беспилотников в этом районе. При этом сама ЗАЭС не подверглась нападению, разрушений и пострадавших нет. Других подробностей инцидента от представителей станции получить не удалось.

Эксперты МАГАТЭ запросили доступ в этот район, но получили ответ, что никаких повреждений, которые можно было бы осмотреть, нет, а также напомнили, что указанный район находится вне контроля станции.

До этого лава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в регионе не ожидают существенных перемен от предстоящего визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС.

Ранее Запорожскую АЭС отключили от последней резервной внешней линии электроснабжения.