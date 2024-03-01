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Рабочие начали ремонт в пострадавшем от взрыва доме в Серпухове

«360»: в пострадавших от взрыва квартирах в Серпухове начали менять окна

Сотрудники экстренных служб начали ремонт в квартирах дома по ул.Чернышевского в Серпухове, который пострадал от взрыва газа и пожара. Как сообщает телеканал «360», рабочие уже начали менять выбитые окна.

Представители полиции, Следственного комитета и Мособлгаза прибыли на место происшествия и приступили к проверке версий о его причинах, уточняет телеканал. Глава городского округа Сергей Никитенко заявил об адресной помощи всем пострадавшим.

«Администрация готова предоставить маневренный фонд. На место вызвали руководителя управляющей компании, сейчас вместе будем решать», — пообещал он.

Напомним, в жилом доме Серпухова произошел пожар, причем очевидцы рассказали, что ему предшествовал взрыв. Горели четыре квартиры на площади 155 квадратных метров. Жильцов эвакуировали – спасатели вывели из горящих квартир семерых человек, в том числе двоих детей. Власти обещали, что рабочие оперативно восстановят подъезд, чтобы люди из непострадавших квартир вернулись домой.

В Чечне ранее произошел взрыв газа в частном доме.

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