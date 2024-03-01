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Преподаватель философии потерял работу в педагогическом колледже из-за откровенного блога

E1: в Екатеринбурге преподаватель колледжа потерял работу из-за блога о сексе

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hikking/YouTube

Преподавателя философии не захотели брать на работу в Свердловский педагогический колледж (СОПК) из-за его личного блога на сексуальную тематику. Об этом он сам рассказал порталу E1.RU.

32-летний Павел Щербина преподает историю и философию. Он прошел в екатеринбургском колледже двухнедельную стажировку, но так и не смог устроиться на работу. Руководство образовательного учреждения не захотело продлевать с ним контракт «по этическим соображениям». Оказалось, что стажер ведет откровенный блог на YouTube, в котором говорит о проблемах одиночества и сексуальности. Щербина потребовал вернуть его на работу, он также надеется получить денежную компенсацию и услышать извинения.

«Я просто хотел быть полезным людям. Я просто хотел преподавать, но, к сожалению, скажем так, интернет слишком хорошо все помнит», — прокомментировал свое «увольнение» педагог.

В одном из последних роликов он также рассказывал подписчикам об изнанке работы в СОПК. Мужчина сообщил, что там не хватает преподавателей и платят им якобы всего по 20 тыс. рублей.

«Это образ не педагога и поведение не педагогическое», — отметила замдиректора колледжа Алена Сосновских.

Ранее в США учителя уволили за отказ соблюдать новую гендерную политику по религиозным убеждениям.

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