Польские фермеры заблокировали границу с Литвой из-за украинского зерна

Лидер протестующих польских фермеров Кароль Печиньский заявил, что недовольные граждане заблокировали границу с Литвой ради предотвращения поставок украинского зерна. Его слова передает РИА Новости.

Как сказал координатор соответствующих акций, Украина экспортирует зерно в Литву транзитом через территорию Польши. В свою очередь, литовские перевозчики меняют документы на товары и поставляют украинское зерно обратно в Польшу.

При этом предприниматели обходят эмбарго, так как формально продукция ввозится с территории Европейского союза (ЕС). В результате Печиньский назвал этот процесс «зерновой каруселью».

«Настроения такие, чтобы был заблокирован весь трафик. Мы ничего не пропустим», — добавил лидер протестов.

Он подчеркнул, что блокировка польско-литовской границы началась в 10:00 по местному времени (12:00 мск).

29 февраля министр экономики Литвы Аушрине Армонайте заявила, что Польша нарушает принципы свободной торговли на территории регионального содружества. Таким образом глава профильного ведомства прокомментировала протесты фермеров в соседней республике.

Ранее в Верховной раде Украины подсчитали, сколько средств страна потеряла из-за блокады границы с Польшей.