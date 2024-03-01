Появилась вакансия на пост председателя Верховного суда РФ

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявила об открытии вакансии на должность председателя Верховного суда Российской Федерации. Об этом говорится на сайте коллегии.

«Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявляет об открытии вакантной должности... председателя Верховного суда Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Кандидатам необходимо подать документы в ВККС в здание в центре Москвы до 22 марта текущего года.

Вячеслав Лебедев был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года — председателем Верховного суда РФ. По данным «Коммерсанта», его жизнь унесла онкология. Временно исполняющим обязанности председателя ВС РФ после кончины Лебедева был назначен его первый заместитель Петр Серков.

Прощание c Лебедевым прошло в Колонном зале столичного Дома Союзов.

Ранее Путин посетил церемонию прощания с председателем ВС РФ Лебедевым в Доме Союзов.