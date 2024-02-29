В Подмосковье участник СВО стал кашлять кровью и потерял сознание на улице

Раненый участник СВО потерял сознание в момент, когда шел по улице в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в Королеве, когда мужчина находился на реабилитации. Около остановки «Библиотека» россиянин почувствовал недомогание, стал кашлять кровью и потерял сознание. Прохожие вызвали скорую помощь и правоохранителей.

Мужчина сообщил о том, что у него пулевое ранение, но, так как он был не в форме, местные жители подумали о перестрелке. В результате правоохранители искали тех, кто якобы открыл стрельбу по россиянину.

Позже выяснилось, что мужчина военный. Наиболее вероятно, после длительной прогулки у него открылась рана.

На данный момент военному ничего не угрожает.

Ранее в Москве из самолета высадили возвращавшегося домой после лечения участника СВО.