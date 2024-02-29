Россиянин изувечил жену молотком из-за упавшего с кровати ребенка

В башкирском селе Иглино мужчина напал на супругу с молотком из-за того, что она не уследила за их ребенком. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел перед новогодними праздниками, по словам жительницы села Иглино, она находилась в доме вместе с мужем и восьмимесячным сыном. Мать попросила отца присмотреть за младенцем, но тот отказался, тогда женщина положила сына на кровать, легла рядом с ним и заснула.

В какой-то момент мальчик проснулся и упал с кровати, разъяренный муж схватил молоток и начал избивать им супругу. Пострадавшая вызвала полицию, сняла побои и написала заявление в правоохранительные органы, однако уголовное дело пока не завели.

Ранее в Петербурге мать избила и оттаскала за волосы дочь после отказа идти в магазин за пивом.