Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Россиянин изувечил жену молотком из-за упавшего с кровати ребенка

Mash: в Башкирии мужчина избил жену молотком из-за упавшего с кровати ребенка

close
100%
«Mash Batash»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Mash Batash»

В башкирском селе Иглино мужчина напал на супругу с молотком из-за того, что она не уследила за их ребенком. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел перед новогодними праздниками, по словам жительницы села Иглино, она находилась в доме вместе с мужем и восьмимесячным сыном. Мать попросила отца присмотреть за младенцем, но тот отказался, тогда женщина положила сына на кровать, легла рядом с ним и заснула.

В какой-то момент мальчик проснулся и упал с кровати, разъяренный муж схватил молоток и начал избивать им супругу. Пострадавшая вызвала полицию, сняла побои и написала заявление в правоохранительные органы, однако уголовное дело пока не завели.

Ранее в Петербурге мать избила и оттаскала за волосы дочь после отказа идти в магазин за пивом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами