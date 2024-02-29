Путин: 13,5 млн россиян живут за чертой бедности

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию назвал одной из самых острых проблем РФ невысокие доходы, в том числе многодетных семей.

По его словам, сейчас проблема бедности прямо затрагивает более 9% российского населения. Он заявил, что нужно к 2030 году добиться уровня ниже 7%.

При этом он отметил, что число россиян, которые живут за чертой бедности, по итогам 2023 года снизилось до 13,5 млн человек. Однако это все равно много, отметил Путин.

«Власти России держат решение проблемы бедности в рф в зоне постоянного внимания», — заключил Путин.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию проходит в Гостином дворе. Трансляцию обращения также можно посмотреть на Международной форуме-выставке «Россия» и ряде российских кинотеатров.

Ранее Путин заявил, что сегодня Россия отстаивает свои суверенитет и безопасность.