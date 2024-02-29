Москвичам рассказали, какая погода будет в городе в последний день зимы

В Москве 29 февраля температура прогреется до 2-4 градусов тепла. Об этом сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Эксперт отметил, что последний день зимы должен стать теплее двух предыдущих дней. Однако температура не должна побить температурный максимум зимы, который составлял почти +5°C.

Леус отмечал, что максимальная температура воздуха в Москве 28 февраля достигала отметки в +4,9°C, что стало самым высоким показателем с начала зимы. При этом, по словам синоптика, это значение далеко до суточного рекорда для 27 февраля в +8,4°C, который фиксировали в 1989 году.

Замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков говорил, что в Москве конец февраля и начало марта отличаются теплой погодой, характерной больше для середины первого весеннего месяца. В первых числах марта жителей столицы ожидает такая же теплая погода с дождем и мокрым снегом, уточнял он.

Ранее стало известно, как в российских городах изменилось количество теплых дней.