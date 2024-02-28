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Двое россиян получили более пяти лет лишения свободы за незаконную рыбалку

В Волгоградской области мужчин отправили в колонию за незаконную рыбалку

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Depositphotos

В Волгоградской области двоих мужчин отправили в колонию за незаконную рыбалку на Волге. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Инцидент произошел в ноябре 2022 года. Мужчины установили сети неподалеку от Волжской ГЭС и незаконно выловили двух осетров, 15 рыбцов и другую рыбу. Ущерб государству, нанесенный злоумышленниками, составил 550 тысяч рублей.

Волжский городской суд признал мужчин виновными в незаконном вылове водных биологических ресурсов и добыче занесенной в Красную книгу РФ рыбы. Одному из них назначили наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и шесть месяцев, а второму — пять лет и один месяц. Россияне будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее в Хабаровске местный житель выловил из реки гранатомет.

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