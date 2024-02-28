В российском городе на подростка упала глыба льда с крыши, его госпитализировали

В Кирове на восьмиклассника упала глыба льда с элементов пристроя школы, подростка госпитализировали. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел 28 февраля. Глыба льда, упавшая с элементов пристроя школы №42, нанесла травмы учащемуся восьмого класса. Подростка госпитализировали в медицинское учреждение. Нанесенный здоровью несовершеннолетнего вред оценили как среднетяжелый.

Прокуратура Октябрьского района начала проверку по факту произошедшего. Причины и условия инцидента устанавливаются. Действиям ответственных за произошедшее работников школы будет дана оценка. Отмечается, что на место выехал районный прокурор.

Ранее упавшая с крыши ледяная глыба чуть не прибила отдыхавшую на лавочке российскую пенсионерку.