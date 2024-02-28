Премьер Италии рассказала о несбывшихся мечтах

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призналась, что мечтала стать певицей или волейболисткой. Об этом сообщила газета La Repubblica.

«Я хотела быть певицей, но у меня нет слуха», — пояснила Мелони журналистам на открытом ужине для иностранной прессы.

Она добавила, что также мечтала играть за сборную по волейболу, но оказалась «карликом». Кроме того, в числе несбывшихся желаний премьера — познакомиться с поп-звездой Майклом Джексоном, но она не успела этого сделать.

По словам 47-летней Мелони, о карьере политика она никогда не задумывалась. Должности премьер-министра в ее списке мечтаний никогда не было.

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